Positiivse dopinguproovi andnud 15-aastase Valijeva saatus selgub viimasel hetkel

"Rahvusvaheline spordiarbitaaž (CAS) tegeleb selle küsimusega nii kiiresti kui võimalik. Jah, nagu õiguslike juhtumite puhul ikka, on protsess aeglane, aga antud juhul mingit viivitamist ei ole. Otsus avalikustatakse homme," rääkis rahvusvahelise olümpiakomitee kõneisik Mark Adams pühapäeval toimunud pressikonveretsil.

CAS-i komisjon arutab Valijeva juhtumit Pekingi aja järgi täna õhtul. Kui otsus kuskilt välja ei leki, saab Valijeva oma saatuse teada esmaspäeva pärastlõunal. Naiste üksiksõidu lühikava peetakse teisipäeval. Treeningutel on Valijeva saanud osaleda.

CAS-i kolmeliikmelist komisjoni juhib Fabio Iudica (Itaalia), lisaks on seal Jeffrey Benz (USA) ja Vesna Bergant Rakocevic (Sloveenia). Neist kuulsaim on ameeriklane Benz, kes on omal ajal süüdi mõistnud nii Maria Šarapova kui ka murdmaasuusataja Therese Johaugi.