DELFI PEKINGIS | Marten Liivi hollandlasest treener: loodame, et ta teeb reedel hooaja parima sõidu

Ten Hove’i sõnul kartis ta enne võistlust, et eestlane võib 30 osaleja seas ka viimaseks jääda. „Olin mures, et on väike võimalus, et ta võib viimaseks jääda. Me ei tahtnud niimoodi olümpiat alustada. Esimese nelja paari järel olin kindel, et viimaseks ta ei jää,” sõnas hollandlane. „Tema esimesed 20 m ei olnud head. Seejärel sain aru, et tuleb korralik sõit.”

„Ta on heas füüsilises seisus. Tema 100 m aeg oli täna hea. Kui on start on aeglane, siis tema 100 m aeg on üle kümne sekundi. 9,8 näitab, et ta on heas vormis. Just 1000 m distantsi silmas pidades,” sõnas ten Hove. „Olümpia on selline võistlus, kus võib kõike juhtuda. Kõik on piiri peal. Ta võib teha elu sõidu, kuid samas või ta ka kümnes olla. Loodetavasti teeb ta oma selle hooaja parima sõidu. Saame näha, mis juhtub.”