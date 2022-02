DELFI PEKINGIS | Kas karantiinist pääsenud Kristjan Ilves ka võistleb? Loit: see on Ilvese isiklik otsus ja seda tuleb austada

"Viimased kolm-neli päeva on olnud väga emotsionaalsed," rääkis pressikonverentsil Loit. "Oleme oodanud seda hetke, millal Kristjan isolatsioonist välja saab. Täna on väga hea meel teatada, et Kristjan on meie juures tagasi. Homme läheb ta enda esimesse ametlikku olümpiatrenni. Siis saab näha, kuidas karantiinis viibmine on tema hüppevormi mõjutanud. Rõõm on meeletu. Just suhtlesin temaga. Miks me koos Jani ja Ivariga siina oleme, ongi sellepärast, et Ilves saaks rutiini tagasi."

Kas Ilves ka teisipäeval võistlustulle tuleb, pole veel teada. "See on tema isiklik otsus ja seda tuleb austada," selgitas Loit, lisades, et karantiinist pääsenuna läks Ilves kohe suusarajale trenni tegema. "Ta ei tahtnud enam üheski toas viibida. Loodame, et ka Jarl-Magnus Riiber saab peagi välja."

Loit sõnas, et Ilves pääses hotellitoast välja kohaliku aja järgi 15.30 paiku. "Kaks päeva tagasi andis ta esimese negatiivse testi. Eilne test oli positiivne, näitaja oli veidi üle 35 ehk hallis tsoonis. Täna andis ta uuesti negatiivse testi," lisas ta.

"Tema ja Riiber on hotellis väga head tööd teinud. Nad on suutnud isegi luku taga olles trenni teha," jätkas Schmid. "Kõige tähtsam on, et Ilves üldse välja sai."

"Suusatrennis nägi ta väga hea välja. Tundus, et ta suutis lumel lennata," muigas Norra kahevõistluse spordidirektor Staun. "Usun, et ta on võistluseks valmis, kuid seda otsustame esmaspäeval. Olümpia algus on meie jaoks olnud ikkagi õudusunenägu. See on meie kõigi jaoks väga raske olnud."

Otsuse teeb Ilves

"Võistlemise osas otsustab ta lõplikult päev enne võistlust," kinnitas Loit. "Mis ta teeb, kui sa oled sellises olukorras olnud - see saab olla ainult sportlase isiklik otsus, aga praegusel hetkel on märgid positiivsed. Ta on head emotsiooni täis, kindlasti ta tahab võistelda."