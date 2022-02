DELFI PEKINGIS | Teise vooru pääsenud Artti Aigro: löön olümpia lukku positiivse tooniga

"Loen olümpia lukku pigem positiivse tooniga. Algus oli raske, aga suutsin suurel mäel nii palju koguda, et tegin endale esimeses voorus head meelt. Nüüd on hea minna järgmistele võistlustele," rääkis Aigro.

Kuigi võistlused on läbi, pole pinged Aigro õlult siiski maas. "Üks pinge on, et saaks õigel kuupäeval ära sõita," ütles ta.