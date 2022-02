DELFI PEKINGIS | Marten Liiv: olen tulemusega rahul, nüüd tuleb veel viimane lihv anda

„Mina olen väga rahul. Arvasin, et aeg võib sinna kanti minna. Täna on hea võrrelda aegu Euroopa kiiremate aegadega. Olen seal kõige kiiremini sõitnud 35,30. Täna oli aeg 35,26. Seega suhteliselt sama aeg. Siin mängib ka see faktor, et ma ei ole kaks kuud sõitnud 500 m distantsi. Selles mõttes läks hästi,” oli Liiv oma esitusega rahul.

„Stardikiirendus 9,89 on hea. Selle hooaja kõige kiirem on 9,86 ja vigastuse tõttu ei ole saanud palju starte teha. Selles mõttes läks hästi,” lisas ta veel. „Pinge oli ikka tavalisest kõrgem. Arvan, et suutsin väga hästi toime tulla. Arvan, et tehniliselt läks hästi. Treener (Erwin ten Hove) oli ka rahul. Pisidetailid olid, mida parandada. Pärast 20-30 meetrit oli keha natuke üleval. Oleks võinud olla madalam. Tänase sõidu eesmärk oligi, et suudaksin väga madalalt uisutada.”

Liivi segas olümpiamängude eel ka jalavigastus, mille tõttu ta pidi jaanuaris toimunud Euroopa meistrivõistlused vahele jätma. Liiv sai trauma mäletatavasti jalgrattatrennis, kus ta vigastas hammasratastega jalga.

„Jalg ei andnud tunda. Adrenaliin oli ka niivõrd kõrge. Soojenduse ajal tundsin ja hommikul ka tundsin. Võistluse ajal ei tundnud. Viimased trennid sain ka nii teha, et ei tundnud valu,” oli Liiv igati rahul.

Liiv on Pekingis olles harjutanud koos valgevenelase Ignat Golovatšjukiga ning see on aidanud igapäevastel treeningutel head taset hoida. „Kõik on hästi läinud. Ei ole pidanud üksi treenima. Teadsin ette, et ta on siin ja saame koostööd teha. Meie treenerid suhtlevad ka pidevalt omavahel. Mängime siin natuke treeningplaanidega, et saaksime teineteist aidata,” rääkis Liiv.

Liivi põhidistantsiks on Pekingis 1000 m, mis sõidetakse reedel. Antud alal saavutas ta mullustel maailmameistrivõistlustel viienda koha. Nüüd tuleb järelejäänud päevadega anda vormile veel viimane lihv.

„Ega palju pole enam teha. Enamus tööst on tehtud. Tuleb veel väikesed lihvid teha. Tavaliselt on pühapäev mul puhkepäev, kuid homme ei ole puhkepäev, kuna sõit toimub reedel. Esmaspäeval tuleb veel kõige raskem trenn, siis läheb intensiivsus alla ja reedel on minu distants,” rääkis Liiv edasistest plaanidest.