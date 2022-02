DELFI PEKINGIS | Eesti teatenaiskonna ankrunaine sõitis end pildituks ega olnud intervjuuks suuteline

"14. koht olnuks tänase päeva maksimum, kui asjad oleksid paremini klappinud. Aga meil on potentsiaali, et oma tulemust oluliselt parandada. Võistkond on noor ja arenemisvõimeline," sõnas Eesti ajakirjanikele koondise peatreener Jaanus Teppan, kes kinnitas, et poole tunni jagu turgutamist vajanud Uustalu on siiski toibunud ja temaga on kõik korras.