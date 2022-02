Therese Johaug elas end rajal soomlanna peal välja

Rootsi Discovery suusaekspert Peter Larsson oli Johaugi arvamusega nõus. "See on inetu viis suusatada," arvas endine tippsprinter Larsson.

"Sain aru, et ta oli ärritunud. Tema taga on tõesti raske suusatada, sest ta on väga lühike ja ma olen väga pikk ja meie suusastiilid on erinevad, kuid see (suusatamine) ei olnud tahtlik. Ma vabandan," ütles Matintalo.