OTSEBLOGI | Anett Kontaveit kohtub Peterburi turniiri poolfinaalis tuttava lõunanaabriga, avaseti võitis eestlanna

Vastased tunnevad teineteist hästi, nad konkureerisid juba noorteklassides. WTA-turniiridel on Kontaveit ja Ostapenko kohtunud kolmel korral ning Kontaveit on võitnud kaks mängu. Viimati jäi peale Ostapenko, see juhtus 2021. aasta juunis Eastbourne'i turniiril.

"Jah, viimati kaotasin, et aga siis oli mu meelestatus üsna negatiivne. Nüüd olen kindlasti kõvaks võitluseks valmis. Olen tema mänge vaadanud ja ta on praegu väga hea," kiitis Kontaveit vastast.

Et Peterburi turniir on Kontaveiti jaoks tänu võitudele üsna pikaks läinud, on tema edasine kalender lahtine. Eestlanna on üles antud 14. veebruaril algavaks Dubai turniiriks, aga seal osalemine pole kindel.