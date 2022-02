Venemaa uisuliidu juht: kogu see metsik Valijeva lugu tekitab liiga palju küsimusi

8. veebruaril selgus, et 15-aastane Valijeva oli andnud detsembri lõpus Venemaa meistrivõistlustel positiivse dopinguproovi, mis sisaldas trimetasidiini (südameravim) jälgi. Reeglite kohaselt hakkas seejärel Valijevale automaatselt kehtima ajutine võistluskeeld, mille Venemaa antidoping päev hiljem pärast sportlase ülekuulamist tühistas. Seejärel kaebas venelaste otsuse spordikohtusse rahvusvaheline olümpiakomitee.

“Kordan veel kord: me ei kahtle oma sportlase [Valijeva] aususes. See juhtum nõuab hoolikat kaalumist, sest kogu see metsik lugu tekitab liiga palju küsimusi," sõnas Gorškov, vahendab sports.ru.