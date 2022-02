DELFI PEKINGIS | Valijeva ja Nabi. Dopingujuhtum on sama, kuid venelannal on kasutada jämedam õlekõrs

Seega on Valijeva kaardid täpselt samad, kui meie maadlejal Heiki Nabil, kes väitis, et letrosool jõudis tema kehasse juhusliku saastumise tagajärjel. Paraku ei suutnud Nabi Eesti antidopingu distsiplinaarkomisjoni selles veenda, ning talle määrati kaheaastane võistluskeeld. Nabi probleem peitus selles, et vastavalt Rahvusvahelise antidopingu (WADA) reeglitele on tal kohustus selgitada täpselt, millal ja kus saastumine toimus. Paraku käis Nabi lauale kolm võimalikku varianti, aga see ei aidanud. „Nabi ei tõendanud, et aine sattus tema organismi juhuslikult,” selgitas distsiplinaarkomisjoni juht Margus Mugu. „Sellest ei piisa, et konstrueeritakse hüpoteetilisi skeeme.”