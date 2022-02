Jelena Välbe nõuab Norra ajakirjanikelt uut vabandamist

Tüli sai alguse Norra rahvusringhäälingu NRK ajakirjaniku Jan Petter Saltvedti arvamusloost, kus ta teatas, et suusavahetusega sõidu võitnud Aleksander Bolšunov ja teised Venemaa suusatajad ei tohiks Venemaa varasemate dopingupattude tõttu üldse Pekingi olümpial osaleda.

"Kuulutan Norra meediale boikoti. Ma ei anna neile enam kunagi intervjuud," teatas Välbe selle peale ja nõudis avalikku vabandamist.

Nüüd on Venemaa suusajuht uuesti solvunud, sest NRK väitis telesaates, et Välbe nõudis, et vabandaks lausa Norra kuningas Harald V.

"Ma ei öelnud sõnu "kuningas" ega "Harald". Ma ütlesin, et vabandama peaks see, kes selle küsimuse esitas. See kõik tuleneb möödarääkimisest. Staadionil mulle küsimusi esitanud ajakirjanik salvestas vestluse diktofonile. Nii et las näitab seda, kuulame koos. Tundub, et see reporter vajab ka odavat PR-kampaaniat," kurjustas Välbe Venemaa meedias.

"Nüüd vabandagu NRK ka selle pärast ja avaldagu see vabandus. Eile kohtusime kolleegi, Norra suusaliidu presidendi Erik Røstega. Ta vabandas Norra ajakirjanike käitumise pärast. Arutasime seda teemat veidi, ütlesin talle, et enne mängude lõppu ma Norra meediaga ei suhtle ja ta sai kõigest aru. Ilmselt on Eric sellesse olukorda palju sügavamalt süvenenud kui Norra ajakirjanikud," vahendab Championat.com Välbe sõnu.