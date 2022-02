DELFI PEKINGIS | Lund hakkaski sadama, pargisõidu finaaliks lubab siiski päikesepaistet

Olümpiamängude esimesel pressikonverentsil tunnistas Sildaru, et ta ei ole pigem hommikuinimene ning võimaluse korral võistleks ta ikka päevasel või õhtusel ajal. Tavapäraselt ongi pargisõit võistlustel (MK-etapid, X-Mängud, maailmameistrivõistlused) päevasel ajal. Rennisõit ja Big Air on reeglina programmis päeval või õhtul. Pekingi olümpial on kõik asjad aga hommikuti. Põhjus sellele on iseenesest lihtne. Näiteks murdmaauusatamine ja laskesuusatamine peetakse Pekingis õhtuti, kuna siis on Euroopas hommik või päev ning fännid saavad telerite ees istuda.