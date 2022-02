OLÜMPIASTUUDIO | Mis on Soome suusatajate edu taga? Mida arvata eestlaste esitustest ja mis vaevab norralasi? Soomlastel kullapidu juba käib!

Tänases "Olümpiastuudios" jagab Zhangjiakous viibiv spordiajakirjanik Jaan Martinson muljeid naiste laskesuusasprindist, kus kõik neli eestlannat pääsesid jälitussõitu. Juttu tuleb ka Kamila Valijevast, Kristjan Ilvesest ja kullapeost, mis Soome ajakirjanikel tänu Iivo Niskase triumfile juba püsti on pandud. Saate teises pooles analüüsib endine tippsprinter Peeter Kümmel lähemalt seniseid murdmaasuusavõistlusi, luubi all on nii eestlased, soomlased kui ka norralased.