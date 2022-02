Balti liiga põhiturniiri lõpp: kes kohtub kellega veerandfinaalis?

Teisel kohal on 33 punktiga TalTech, kellest samuti keegi enam mööduda ei saa. Nende vastane on veerandfinaalis 18 punktiga seitsmendal kohal olev RTU/Robežsardze/Jūrmala, kel rohkem mänge pole.

Kohtadele kolmas kuni viies käib tihe rebimine ja siin on kõik lahtine. Kolmas on tabelis hetkel Gargždai Amber-Arlanga 25 punktiga ja neil on ees kohtumised Tallinna Selveri ja Bigbankiga. Tallinna Selver on samuti 25 punktiga tabelis hetkel neljas ja Gargždai mäng on nende jaoks põhiturniiri viimane. Head võimalused viiendalt kohalt neljandaks või kolmandaks tõusta on Pärnu Võrkpalliklubil (23 punkti), keda ootavad ees mängud Daugavpilsi ja kuuendal kohal oleva Jekabpilsi Lušiga (19 punkti).