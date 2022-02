USA iluuisutaja: mul on Valijevast väga kahju

Täna selgus ametlikult, et 15-aastane Valijeva andis mullu detsembri lõpus Peterburis positiivse dopinguproovi. Analüüsist leiti keelatud ainet trimetasidiini, mis on südameravim.

"Mul on Kamilast [Valijeva] väga kahju, ta elab praegu läbi sellist stressi ja leina. Loodetavasti läheb tal kõik hästi. Ma ise keskendun oma võistlustele, kõige muu üritan kõrvale heita. See on muidugi raske, loodame kõigile parimat," sõnas ameeriklanna Knierim Valijeva skandaali kohta, vahendab Championship.com.