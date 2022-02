Isa jälgedes: Cristiano Ronaldo poeg liitus Manchester Unitediga

Netflixis linastus hiljuti dokumentaalsari "I am Georgina", mis keskendub läbi Ronaldo tüdruksõbra Georgina Rodriguezi tema perekonnale. Saates rääkis Ronaldo, et kui poeg soovib jalgpalluriks saada, siis on tal see võimalus, kuid tema ise peale käima ei hakka. "Aeg näitab, mis saab. Mina ei hakka talle midagi peale suruma. Tahan lihtsalt, et nad oleksid õnnelikud ja toetan neid igal viisil," avaldas portugallane.