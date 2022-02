DELFI PEKINGIS | Talihärm: võtsin olukorrast maksimumi; Külm: superrahul pole; Oja: tänane ei ole minu tase

Johanna Talihärm: "Sõit on nii nagu ta on. Hapnikku peale ei tule, nii on päris raske edasi liikuda. Võtsin olukorrast maksimumi ja lasin ära. See ongi parim kokkuvõte. Mul on normaalne enesetunne, aga mingist pingutuspiirist üle minnes hakkab pooma. Kõrgel see nii on, ma loodan, et madalamal on see väiksem probleem. Ega ma lähen välja ja annan endast maksimumi igal juhul, mis see kiirus tähendab, seda vaatame lõpuprotokollist."