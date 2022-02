DELFI PEKINGIS | Himma: täna oli enne raske ja võistlusel raske. Roos: reaalsus on karm

„Lootsin seda, et oleks minekut. Kahjuks ikkagi ei olnud. Vahepeal on enne võistlust raske, mis tähendab, et võistlustel on kerge. Täna oli enne raske ja võistlusel raske. Lähed kergelt välja, kuid kuskilt juurde ei ole panna,” tunnistas Himma võistluse järel.

Himma sõnul ei toiminud keha soovitult. „See hooaeg on kõikuv olnud. Üks käik on tunde poolest kadunud. Ei ole suutnud seda üles leida,” rääkis ta.

Roos tõdes omakorda, et sprinterina oli tal 1700 m kõrgusel ikkagi raske. „Teadsin, et minu kui sprinteri jaoks ei saa siin väga raksel rajal lihtne olema. Andsin endast maksimumi. Ütlengi kohe, et ma pole füüsiliselt piisavalt võimekas, et siin kiiresti sõita. Ootused olid ikka natuke paremad. 1,5 minutit oleksin pidanud vähem kaotama, aga reaalsus on karm,” märkis ta.

„Eks seal esimese ringi poole peal tuli see tunne, et päris karm tuleb ikka. Ei saa öelda, et keha ei toimi nagu peaks, ikka loodad parimat, aga kahjuks ongi sel kõrgusel füüsiline võimekus praegu selline nagu ta täna oli,” lisas Roos.