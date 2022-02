Arsenali peatreener vastas Barcelonasse siirdunud ründeässa kriitikale: mina olin lahendus, mitte probleem

Arsenal teatas detsembri keskpaigas, et ründajalt on distsiplinaarreeglite rikkumise eest kaptenipael ära võetud. Klubi ei avalikustanud Gaboni koondislase rikkumist, aga pressiteatest võis välja lugeda, et tegu polnud ühekordse juhtumiga. "Pärast viimast distsiplinaarrikkumist, mis leidis aset möödunud nädalal, ei kanna Aubameyang enam kaptenipaela," seisis klubi poolt 14. detsembril avaldatud pressiteates.