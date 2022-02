DELFI PEKINGIS | Kommentaar: Soomlased rõõmustavad: toppisime Norrale ja Rootsile tursa kurku

Meie põhjanaabrid on igati enesega rahul, Pekingi olümpia suusaradadelt on korjatud kuld, hõbe ja kaks pronksi ehk suisa kaks medalit rohkem, kui loodeti. Juba enne mänge ennustati või õigemini oldi veendunud, et õde-venda Niskanenid saavad klassikasõitudes medalid, kusjuures Iivo kulla. Mees-Niskaneni pronks suusavahetusega sõidus ja Krista Pärmäkoski sama karva medal 10 km klassikas oli meeldiv boonus. Ja lisa on tulemas naiste paarissprindist ja teatest, ollakse veendunud.

Ajalehe Ilta-Lehti ajakirjanik Santtu Silvennoinen oli ääretult rahul, et Soome on löönud suusaradadel nii Norrale kui Rootsile tursa kurku. Jah, Norral on kolm kulda ja pronks, Rootsil kuld ja hõbe, kuid kumbki pole võtnud maksimumi, Soome on.

Soomel olla kõikidel päevadel perfektsed suusad perfektse põhjalihvi ja määrdega. Mägedelaagrid on toiminud täiuslikult, ükski medalisuusataja pole koroonasse jäänud, ajavahega kohanemine sujus ja toitumine olümpiakülas töötab, kusjuures kõikidele detailidele läheneti teaduslikult, ekspertide abiga.

Norra ja Rootsi on samas perfektsusest kaugel-kaugel, arvas Silvenoinen: „Neil on paljud asjad tehtud vasaku käega, lootuses, et asjad toimivad tänu paksule rahakotile ja massiivsele abiväele.” Ootame olümpia lõpuni, aga täna on soomlastel tõesti põhjust rindu trummeldada.