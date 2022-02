Venemaa olümpiakomitee: Valijeva dopingutestid Tallinnas ja Pekingis olid negatiivsed

"Detsembris positiivse tulemuse andnud sportlase [Valijeva] dopinguproov ei kehti olümpiamängude ajal, sest ta on enne ja pärast 25. detsembrit, sealhulgas Pekingis, andnud palju proove ning need kõik on olnud negatiivsed," teatas Venemaa olümpiakomitee.