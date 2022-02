Põnev samm: Tartu Ülikool ja Kaunase Žalgiris hakkavad tihedalt koostööd tegema

Koostööd käis Tartu poolt Kaunases vormistamas Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubi korvpalli spordidirektor Janar Talts, kes on ka selle taga, et sel suvel toimub juba teist korda Tartus Žalgiris Youth Camp. „Žalgirise süsteemi kvaliteet on teada üle Euroopa ja loomulikult on meil väga hea meel ja au teha koostööd Baltikumi ainsa Euroliiga klubiga. Eelmise suve laager näitas, et Žalgirise nimi on korralik magnet ja tahame erinevate projektidega edasi minna veel suuremalt. Loodame, et sellest koostööst võidab nii Tartu kui kogu Eesti korvpall,“ sõnas Talts.