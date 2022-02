Küsitlus: Üle poole eestlastest ootab olümpiamängudelt kuldmedalit

“Ennekõik näitavad vastused, et huvi olümpiamängude vastu on suur ja inimesed on teemaga suhteliselt hästi kursis. Ootused on samas kõrged ja näiteks iga kümnes vastaja pidas tõenäoliseks, et Eesti võidab Pekingis koguni kolm medalit,” kommenteeris tulemusi uuringufirma Norstat Eesti juht Evelin Pae.