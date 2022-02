DELFI PEKINGIS | Kuidas Ilves isolatsioonist välja saada? Reeglid on keerulised, aiaauku ei leita

Pekingi olümpiamängudele jõudmise päeva õhtul ehk 1. veebruaril positiivse koroonaproovi andnud kahevõistleja Kristjan Ilves toimetati kaks päeva hiljem karantiinihotelli, kus viibib praegugi. Kahte järjestikkust negatiivset proovi pole ta andnud, seega ei tea keegi, millal ta välja saab.

Just kaks negatiivset proovi, mille näit on üle 40 ühiku, on kindlaim viis vabadusse pääsemiseks. Ent peaks saama ka teistviisi, kuid Hiina koroonareeglid on piisavalt segased. Nimelt peaks isolatsioon lõppema isikul pärast 10 päeva ka siis, kui, kui ta annab kolmel järjestikkusel päeval proovid niiöelda halli tsooni näiduga 35 – 40 ühikut. Ainult et Eesti delegatsioon pole kuulduste järgi ka uurimise järel suutnud jõuda selgusele, kas see 10-päevane periood algab nakatumisest või karantiinihotelli jõudmisest. Kui positiivse proovi andmisest, siis käiks täna juba 11. päev, kui karantiinihotelli jõudmisest, siis kaheksas.

„Nüansse ja pisidetaile on reeglites palju ja mida enam neis surfad, seda segasemaks läheb. Kui oleks võimalik Ilves reeglite või neis peituva aiaaugu kaudu välja saada, siis teeksime seda,” selgitas Eesti suusaliidu kahevõistluse juht Rauno Loit.

Paraku on tegu Hiina reeglitega ja protsessi ei saa sekkuda keegi, isegi mitte Rahvusvaheline olümpiakomitee. „ROK on palju aidanud, näiteks koroonahotellis on söögid läinud paremaks, kuid sportlasi nad välja tuua ei saa,” rääkis Loit.

Ilves on üritanud erinevate vahenditega koroonaviirust kehast välja saada, loputanud kurku soolaveega ja muud säärast, kuid tühjagi, haigust ära ei peta. Organism peab ise viirusega võitlema ja sellest jagu saama.

Laupäeval algavad kahevõistluse suure mäe hüppetreeningud. Norra staar Jarl Magnus Riiber on teatanud meediale, et tema lootus starti minna on kustunud. Loit seda väga ei usu: „Loobumine, mitteloobumine... See sõltub pigem meeleolust.”

Aga kuidas on Ilvesega? Loidi sõnul võtab otsuse, võistelda või mitte, vastu sportlane ja see tuleb igal juhul õigeks lugeda. „Kas Ilves tuleb starti, teeb kaasa vaid hüpped või ei stardi sootuks, see on tema valik. Pärast olümpiat ootab ees veel mitu MK-etappi ja Ilves üritab kindlasti MK-sarja kokkuvõttes vähemalt esikümnesse mahtuda,” sõnas Loit.