Liverpool võttis Leicesteri üle revanši, vähemuses lõpetanud Arsenal naases võidureele

Võõrustajate sangariks kerkis portugallane Diogo Jota, kes sahistas võrku nii 34. kui ka 87. minutil. Jota arvel on Premier League'is tänavu 12 väravat. Sellest enamat on suutnud vaid tiimikaaslane Mohamed Salah (16). Kaks klubi läksid omavahel vastamisi ka 28. detsembril, toonase mängu võitis Leicester 1:0.