DELFI PEKINGIS | Ajastu lõpp: Shaun White kukkus viimasel hüppel ning jäi olümpiamedalita

„Olin olümpiamängude eel Austrias. Sealne renn ei olnud parimas seisukorras. Pealegi tundsin, et mulle teeb muret hüppeliiges, samuti ei ole parimas korras eelmisel suvel opereeritud põlv ja ühtlasi vigastasin ma hiljuti selga. Samal ajal hakati mäge sulgema, minu ümber ei olnud enam kedagi ja päike hakkas loojuma. Sel hetkel jõudis mulle kohale, et need on selged märgid ja on aeg profispordiga hüvasti jätta,” rääkis White Pekingis pressikonverentsil, miks ja kuidas ta otsustas, et Pekingi start jääb tema karjääri viimaseks.