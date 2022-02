OLÜMPIAPÄEVIK | Uskumatu lugu, kuid Hiinas saab Hiina kaup otsa ja juurde ka ei tehta

Inimesed seismas järjekorras, et osta Bing Dwen Dweni. Foto: Sheldon Cooper, ZUMAPRESS.com/Scanpix

Olümpiamängude maskotist Bing Dwen Dwenist on saanud nii suur hitt, et seda on sisuliselt võimatu osta. Enne äralendu Pekingisse sai pojale lubatud, et toon talle panda ehk olümpiamängude maskoti. Nüüd tundub, et seda lubadust saab olema ülimalt keeruline ellu viia. Olukorrale on lihtne selgitus – maailma tehaseks olev Hiina ei suuda lihtsalt uusi maskotte toota.