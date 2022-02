Janika Lõiv alustas hooaega neljanda kohaga, Peeter Pruus 26.

Avaetapil startisid ratturid eraldistardist ning täiega tuli sõita esimesed 19 kilomeetrit Antenas Oropesa del Mar nime kandva tõusu otsa. Seejärel läks kell kinni ning ratturid said nautida kümnekilomeetrist laskumist finišisse.

„Nagu ikka on esimesed stardid väga valusad nii jalgadele kui hingamisele. Kuna aga hetkel on siiski veel päris talv ja minu jaoks on käimas treeningperiood, ei ole ma mitte kuidagimoodi selleks võistluseks valmistunud,“ rääkis Lõiv. „Tulin siia tempotreeninguid tegema ning oma uue rattaga rohkem sõbraks saama.“