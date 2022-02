Lauk Türgis kolmas, Räim Omaanis kümnes

"Esimene etapp oli tuule tõttu väga närviline. Ütlesin oma meeskonnakaaslastele, et me võime hoida grupis tahapoole ja seejärel, kui 25 kilomeetrit jääb lõpuni, ettepoole minna. Alustasime finišiks rongi tegemist ja lõpuspurti liiga varakult. Keeruline oli leida head võimalust ja paraku läksid itaallased enne lõpujoont mööda. Vaatamata sellele olen õnnelik oma soorituse ja hooaja esimese pjedestaalikoha üle," sõnas Lauk. "Meeskond tegi minu jaoks head tööd. Meil on veel arenguruumi, aga me oleme õigel teel."

Antalya velotuuri teisel etapil on kavas 180,3 kilomeetrit Kemeri linnast Antalyasse. Etapi algusosas on kaks teise kategooria tõusu, kuid lõpp on siledam.

Neljapäeval alanud Omaani velotuuri (UCI 2.Pro) avaetapil (Al Rustaq Fort – Muscat; 138 km) sai Eesti valitsev grupisõidu meister Mihkel Räim (Burgos-BH) grupifinišis kümnenda koha.

"Ei tekita ülemäära palju emotsioone, aga samas hea positsioon, kust edasi minna," kirjutas Räim sotsiaalmeedias. "Finiš oli minu peale ja kuna meeskonnas pole enne sprintereid olnud ning nad pole lahtivedamistega harjunud, siis oleme hetkel veel koolipoisid. Õpime ja harjutame ning loodetavasti läheme iga nädalaga paremaks. Samuti ei olnud ma teadlik, kes ja kuidas meist jaksab jne. Viimasest kurvist oli alla kilomeetri minna ja üritasin endale leida hea veduri, aga olukord oli päris hektiline ja rüselust palju. Õhus oli pinget. Pidin enne õiget spurti mitu väikest sprinti tegema ja sellega tapsin oma jalga. Kui päris finišiks läks, olid kuus meest juba 10-15-meetrise vahega eest ära ja me finišeerisime seitsmenda koha peale. Jäi veidi toorest jõust puudu ning olin just oma padruneid kulutanud. Täitsa okei algus, aga saame kindlasti teha veel paremini. Kui kõik peaks sujuma, siis pjedestaalikoht pole ulmeline, kuid selleks on vaja head päeva ning õnne."