Saskia Alusalul oligi õigus – jääl mängitakse ebaausaid mänge. Olümpiavõitja: see on suurim skandaal kiiruisutamises

Tegelikult viitas tänaseks tippspordiga lõpparve teinud Saskia Alusalu juba eelmisel aastal Eesti Päevalehele antud usutluses, et kiiruisutamises ei ole kõik puhas. Mäletatavasti loobus ta toona kogu võistlushooajast, mis toimus Heerenveenis „mullis” – nii EM, kaks MK-etappi kui ka MM.

„Sooviksin selgitada eelkõige, et minu põhimõtetega spordi olemusest ei lähe kokku gladiaatori mängimine ja „mullis” elamine selleks, et hollandlased saaksid särada ning raha teenida (teiste arvelt),” selgitas Alusalu. „Vähesed saavad aru, et kuna ala spetsiifikast lähtudes on korraldajal võimalik muuta tingimusi ning jää konsistentsi vastavalt enda sportlaste „aitamiseks”, siis ei saa rääkida ausast konkurentsist.”

Hollandlane rääkis jää külmemaks

Pekingi olümpial on tulnud välja, et Alusalu jutul on tõepõhi all – hollandlased üritavad kuuldavasti „koduväljakueelist” saada ka mujal.