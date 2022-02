Homme Peterburis Kontaveidiga kohtuv Bencic pole veel koroonast täielikult taastunud

"See polnud kerge. Mul diagnoositi mingi asi kopsudes, mis pole normaalne. Ma olen õnnelik, et saan mängida, kuid sellest taastumine võtab veel aega - nad ütlesid, et kaks kuni kolm kuud," rääkis Bencic eile pärast Peterburi turniiri teise ringi võitu sloveenlanna Kaja Juvani üle.

"Ma arvan, et paljudel sportlastel on juhtunud, et nende vorm pole pärast haigust samal tasemel. Raske on, aga sa pead töötama sellega, mis sul on."