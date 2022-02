Otepää laskesuusatamise MK-etapi laupäevased piletid on juba välja müüdud

„Kui aasta enne sündmust piletimüügi avasime, siis müüdi kõige soodsamad piletid vaid mõne päevaga välja,“ ütles Otepää maailmakarikaetapi turundusjuht Ergo Kukk, „Pileteid on ostetud läbi kogu aasta, isegi keset kuuma suve.“ Ta lisas, et alates uue talihooaja algusest on piletimüük iga päevaga järjest rohkem hoogu sisse saanud.

Kuna valitsuse poolt väljastatud eriluba lubab päevas tribüünidele 3000 ja rajale 3000 pealtvaatajat, siis saab ühe võistluspäeva kohta müüa maksimaalselt 6000 piletit. Laupäeval on 6000 pealtvaataja piir juba täis, kuid teistele võistluspäevadele on pileteid veel saada. Võistlust on võimalik nautida nii rajal, tiirutribüünil, suusastaadionitribüünil kui VIP-alas.

„Soovitame kindlasti neljapäeval ja reedel toimuvaid sprindivõistlusi vaatama tulla. Eriti otsese emotsiooni saab kätte rajal, kus näeb tipplaskesuusatajaid vaid mõne meetri kauguselt mööda kihutamas,“ ütles Kukk. Rajal paigaldatakse mitmesse kohta ka ekraanid, kust on võimalik jälgida lasketiirus toimuvat.

Lisaks eestlastele tuleb Otepääle ka suur hulk Läti laskesuusafänne. „Piletimüük on näidanud, et meie lõunanaabrid tunnevad ürituse vastu väga suurt huvi – ligi viiendik piletitest on ostetud lätlaste poolt,“ ütles Kukk. Ka Leedu laskesuusatamise tõusev täht Vytautas Strolia saab nautida kaasmaalaste ergutamist. „Nii Leedust, Saksamaalt kui Soomest sõidab samuti kohale arvukalt fänne,“ lisas Kukk.

BMW IBU laskesuusatamise maailmakarika etapp toimub 10.–13. märtsil Otepääl Tehvandi Spordikeskuses. Neljal võistluspäeval on kavas sprint, ühisstardist sõit, segateate- ja paarissegateatesõit.