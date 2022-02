VIDEO | Kas FIA võistlusdirektor järgis Red Bulli juhiseid? F1 hooaja viimasest etapist ilmus välja varem avaldamata raadiovestlus

BBC teatel on FIA, kel on ligipääs kogu Abu Dhabi GP raadiosidele, konkreetsest salvestusest teadlik. Rahvusvaheline autoliit on algatanud hooaja viimase etapi sündmuste osas uurimist, millega loodetakse lõpuni jõuda esmaspäevaks, kui toimub F1 komisjoni koosolek.

Kahe raadioside vestluse kõrvutamisel on tähelepanu juhitud just Masi sõna "võidusõit" kasutusele, mille võistlusdirektor oleks justkui Wheatley'lt üle võtnud.

Raadiovestluses, mida avalikkus varem kuulnud polnud, ütles Red Bulli tiimi mänedžer Jonathan Wheatley Masile, mida tema arvates teha tuleks: "Need ringiga maha jäänud autod - sa ei pea neid turvaautost mööda laskma ja ootama, kuni nad rivi lõppu jõuavad. Sa pead neil vaid minna laskma ning me saame siis kohe võidusõiduga pihta hakata."

Enne turvaauto rajalt ära tulemist otsustas Masi esmalt, et ringiga mahajääjatel ei lasta ringi tagasi võtta, mis oleks olnud halb uudis Verstappenile, kuid otsus tehti viimasel hetkel ringi. See tähendas, et Verstappen sai viimast ringi alustada Hamiltoni selja tagant ning tänu värskematele rehvidele - Verstappen käis boksis ka turvaauto režiimi ajal - sai ta Hamiltonist viiendas kurvis mööda.

Uurimine algatati selleks, et välja selgitada, kas Masi oli neil viimastel ringidel reeglitega vastuollu läinud. BBC andmetel on mitmed FIA juhtfiguurid veendumusel, et Masi eksis ehk mängis Verstappeni maailmameistriks tulekul väga olulist rolli.

Põhiline reegel, mille vastu Masi eksis, puudutab turvaauto rajalt ära tuleku ajastust. Nimelt sätestavad reeglid, et kui ringiga maha jäänud autodel lubatakse turvaautost mööduda, tohib turvaauto boksi keerata alles järgmise ringi lõpus. Kui nii oleks talitatud, oleks võistlus turvaauto taga lõpetatud ning maailmameistiks tulnud Hamilton.

Endine pikaaegne F1 kommentaator Martin Brundle on välja ilmunud helisalvestist nimetanud "väga ebamugavaks" materjaliks. "See pole migi uudis ning ma arvan, et me peame aru saama, et Michael Masile ei pea ütlema midagi, mida ta juba teab," rääkis Brundle Sky Sportsile.

"Ärme eelda, et Masile anti informatsiooni, mida ta juba ei teadnud. Muidugi on see väga ebamugav ning paljud inimesed - Hamiltoni fännid, Mercedese fännid - on rahulolematud."

"Võite ette kujutada, et jalgpalli- või ragbiväljakul oleks selline asi täiesti lubamatu. Ning see ei näe F1 jaoks kena välja. Kuid ma ei usu, et see tänane audiolõik niigi ebamugavas narratiivis midagi muudab," lisas Brundle.