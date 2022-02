Markko Moisar teeb vabariigi aastapäeva eelõhtul MMA debüüdi

MMA amatöörmatšides astuvad üles kolm meest Pärnu klubist Invicta, vastased tulevad neile Leedust.

Tehniliselt väga haarava MMA matši teevad brasiillane Celso Rolim Junior ja ukrainlane Dmytro Vlasiuk. Brasiillasel on must vöö brasiilia jiu-jitsus ja tal on samal alal ette näidata lausa 12 maailmameistritiitlit. MMA kogemuse poolest kodumaal üsna tuntud ukrainlane alla ei jää, seega lihtne ei saa olema kummalgi.

Ainsa K-1 reeglitega kohtumise teevad Aleks Larin ja Nikita Mihhailovski. Seni veel üsna vähe profimatše teinud Aleks esindab spordiklubi KRVA. Nikita esindab kubi Estonian Academy of Kickboxing. Teda treenib legendaarne Dmitri Vorobjav, kes on tulnud maailmameistriks kikkpoksi kõige prestiižikamatel WAKO meistrivõistlustel. Nikita jaoks on tegu tagasitulekumatšiga, sest viimasest matšist on tal möödas lausa viis aastat. 2013. aasta XFS-il nokauteeris Nikita Iljas Rustamovi.

Nagu juba tavaks, on korraldajatel varuks ka üllatusi. Sel korral pakutakse vaatamiseks professionaalset maadlust ehk wrestlingut. Professionaalse maadluse matši peavad selleks Soomest siia tuleva kohtuniku slime all maha praegune põhjamaade maadlustšempion, soomlane Stark Adder ning ameeriklane Zeus Malaki. Selle alaga meenuvad ilmselt Hulk Hogan ja Dwayne Johnson a.k.a The Rock.

Üks kuulsamaid maadlejaid on tegelikult aga hoopis eestlane. Üle saja aasta tagasi tõi Eestimaa just sellel alal maailmakaardile George Hackenschmidt, kes oli esimene tunnustatud maadluse maailmameister. Kas tegu on tõsise võitluse või meelelahutusega, saab näha juba üritusel.

Õhtu peamatšis teeb oma MMA debüüdi Markko Moisar, kelle vastaseks on kogenud ukrainlane Aleksandr Krupenkin. Hiljuti otsustas peamiselt tai- ja kickpoksi harrastanud Moisar seniste aladega lõpetada: "Olin tõesti väsinud ja elus oli parajasti ka selline etapp, kus tundus, et on aeg uuteks algusteks."