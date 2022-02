Riiber ei usu, et Pekingi olümpial enam võistlema pääseb

"Tegelikult läheb mul võrdlemisi hästi, kui arvestada kõiki asjaolusid. Olen võtnud endale eesmärgiks luua hotellitoas korralik treeningrutiin," rääkis norralane, et teeb isolatsioonis olles usinalt trenni.

Lisaks erinevate trenažööride kasutamisele, jookseb Riiber ka lihtsalt niisama oma toas ringi: "Mul on toas seitsme meetri pikkune lõik, kus saan edasi-tagasi joosta. Seina abil on võimalik ka kõhulihaseid treenida. Kõige tähtsam on olla loominguline."

Sellest hoolimata ta oma võimalusi võistlema pääseda liiga kõrgeks ei pea: "Olen realistlik ning arvan, et võistlema ma siin ei hakka. See sõltub testide tulemustest, aga kahtlen sügavalt, et veel niipea negatiivse proovi annan."

Karantiinist pääsemiseks peab sportlane andma kaks järjestikust negatiivset testi, kus CT tulemus on üle 40, või kui karantiinis on veedetud juba vähemalt nädal, kolm piiripealset tulemust, kus CT tulemus on vähemalt 35.

Teadupärast viibib isolatsioonihotellis ka Eesti kahevõistleja Kristjan Ilves, kelle võimalusi võistlema pääseda hindab Norra koondise spordijuht Ivar Stuan paremaks kui Riiberil: "Riiberi testid on endiselt positiivsed. CT väärtus tõuseb, kuid see on veidi alla 30. Ilvese CT väärtus on 32, nii et see läheneb negatiivsele."

Eesti olümpiakoondise poolt on avaldatud lootust, et Ilves võiks positiivse stsenaariumi korral karantiinihotellist välja pääseda pühapäeval.