Toyota ihkab Rootsi rallil revanši, Hyundai rahulduks finišisse jõudmise ja ühe poodiumikohaga

Toyota tehnikadirektor Tom Fowler ütles, et võistkonnal on valusalt meeles Monte Carlo rallil juhtunu, kus Sebastien Ogier viimasel päeval võidu kaasmaalasele Sebastien Loebile ( M-Sport ) kaotas. Ogier' Yaris Rally1 autol purunes eelviimasel katsel rehv.

"Võitjana on lihtne koju minna ja arvata, et oled legend. Samal ajal tuleb keegi teine tagant ja teeb sulle järgmisel võistlusel pähe. Rootsis oleme meie need, kes revanši võtavad," lisas ta.

"Peame esinema paremini kui Monte Carlos. Minu jaoks on esimene eesmärk, et kõik kolm autot finišisse jõuaksid. Usun, et on võimalik püüda ka ühte poodiumikohta," ütles ta.