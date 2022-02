Venemaa iluuisutaja Kamila Valijeva Pekingi olümpial esile tulnud dopingujuhtum on järjekordne näide sellest, et rahvusvaheline antidopingu agentuur (WADA) on kasvanud üle pea, ja samal ajal kui sporti kaitseb, teisest otsast kahjustab seda.