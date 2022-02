DELFI PEKINGIS | Olümpiapäevik: olnuks Geiger rattur, saanuks ta omadelt peksa

See oli kahevõistlus, aga olnuks jalgratta grupisõit, kehtinuks eripärased kirjutamata reeglid, sest üks on individuaal, teine tiimisport. Kui rattasõidus rünnanuks sakslane, et eesolijad kinni püüda, olnuks see kõige jämedam etiketi rikkumine – Saksamaale oli kindlustatud kuld, sest Rydzek oli vaieldamatult esikolmikust tugevam, ning teinegi medal. Nüüd röövis aga Geiger oma rünnakuga Saksamaalt ühe medali. Kusjuures veelgi hullem olnuks asi siis, kui Geiger jäänuks kullata ja see läinuks Austriale. Ent see on rattasõidus, kus individualism pole au sees, kahevõistluses on.