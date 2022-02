Mattias Käidi noorem vend sõlmis lepingu kuulsa Portugali klubiga

“Olen kogu aeg tahtnud saada mõnda välismaa tippklubisse. Nüüd, kui olen teinud lepingu, ei tähenda, et olen tehtud mees. Just vastupidi, nüüd alles hakkab töö tegemine. Iga päev peab trennis juurde panema ja andma endast maksimumi.

“See on olnud pikk protsess, mis vaikselt pöörab tulemuseks. Meie parimad noored peavad saama oma võimaluse ja niisama ei anta midagi. Kristofer tuli välja pikast vigastusest ja võitles end hooaja lõpus Kalevi esinduse põhimeheks ja sellele järgnes midagi unustamatut noorele mehele. Tema jaoks on alles kõik ees. Soovime talle edu ning kindlasti elame talle kogu klubiga kaasa,” lausus klubi spordidirektor Joel Lindpere.