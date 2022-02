DELFI PEKINGIS | Keidy Kaasiku: muljed pole head, tahtnuks paremat

"Muljed pole head, tahtnuks paremat. Samas võtan tänasest positiivset kaasa – sain oma sõitu teha, sõitsin tehniliselt hästi ja stabiilselt, ärakukkumist polnud. Kõrgel on ikka raske. Hapnikku tuleb vähem peale ning tõusudel on raske ja kiirust vähe. Suusastaadionile tulles on väga hea tunne – kohe jõuad lõppu ja üle joone tulles on hing rõõmus," kommenteeris Kaasiku.