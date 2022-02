Pargisõit on olnud aastaid Kelly Sildaru trumpala. Selle on ta võitnud neli korda X-Mängudel. Tänavusel hooajal on ta parim olnud kahel MK-etapil. Ent olümpiamängude rajameistrid üritavad üllatada ja uudseid lahendusi pakkuda. Pärast Pekingi OM-i esimest treeningkorda said treenerid teada anda, mida võiks järgmisteks päevadeks parandada. Oma ettepanekud tegi ka Sildaru juhendaja Mihkel Ustav. Nüüd ootavad ees vestlused kohtunikega ja seejärel tuleb paika panna kava, mis sobituks kõige paremini hindamissüsteemi.