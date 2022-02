DELFI PEKINGIS | Kaidy Kaasiku: distantsi keskel tuli mõõnahetk; Aveli Uustalu: finišis olid silmad täiesti jäätunud

Kaidy Kaasiku: "Väga raske sõit oli. Õnneks olid head suusad, see päästis palju. Distantsi keskel tuli mõõnahetk, kus kaotust kogunes, aga siis sain hea rütmi sisse, millega tulin lõpuni. Kogemusi saan siin kuhjaga – kui arvestada kõrgust ja pikki tõuse, siis on see raskeim rada, kus olen eales sõitnud. Kui Therese Johaug minust laskumisel mööda läks ja pärast mäkke läks... Ma ei mõista, kuidas ta nii kiiresti mäest üles saab ja veel paaristõugetega... Minul seda võimu täna kindlasti ei ole."

Aveli Uustalu: "Pilt on juba ees. Finišis olid silmad täiesti jäätunud, kas tuulest või külmast... Täiesti õudne. Prillid olid ees, aga silmad jäätusid ikka. Teise ringi lõpus ma enam ei koordineerinud, kus on mis. Keha toimus üllatavalt hästi, ootasin hullemat. Sel kõrgusel on mul ikka raske, kogemusi vähe. Endalegi üllatuseks jõudsin lõpuni, ma ei tulnud siia katkestama – tulemusel polegi tähtsust. Kogemus, mille saan, on tulevikuks väga tähtis.