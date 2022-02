Rahvusvaheline uisuliit kommenteeris skandaalset Valijeva juhtumit

"Tuginedes hiljutisele meediakajastusele olümpia võistkondliku iluuisutamisvõistluse kohta ei saa rahvusvaheline uisuliit avaldada teavet võimalike dopinguvastaste reeglite rikkumise kohta. See on kooskõlas ISU antidopingu reeglitega ja rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) 2022. aasta Pekingi olümpiamängude antidopingu reeglitega. Seetõttu me praegu rohkem kommentaare ei anna," seisab ISU pressiavalduses.

9. veebruaril kirjutas rahvusvaheline meedia, et Kamila Valijeva kahtlane dopinguproov on põhjustanud Pekingi olümpiamängude võistkonnnavõistluse autasustamise edasilükkamise. Mitme väljaande teatel leiti venelanna detsembrikuisest dopinguproovist keelatud ainet trimetsasidiini.

"Ma ei hakka kommenteerima igasuguseid spekulatsioone, mida olen samuti näinud. Meil tekkis kolmapäeval järsku üks ootamatu olukord, millega on seotud juriidilised üksikasjad. Ma ei hakka juriidilist juhtumit kommenteerima, sest see poleks kohane," rõhutas Adams ja lisas, et "potentsiaalne dopingujuhtum on täielik spekulatsioon".