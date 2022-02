Läti medalilootuste seis on pärast avalaskumisi hapu

Avapäeva järel on kaksikjuhtimine hoopiski sakslaste käes. Võistlust juhib mõlemad sõidud võitnud Cristopher Grotheer ning teisel kohal on koondisekaaslane Axel Jungk (+0,70). Viimast poodiumikohta hoiab hetkel kodupubliku rõõmuks hiinlane Wengang Yan.

Vanema venna Martinsi sõnul jäi avalaskumistel veel kõvasti varu sisse: "Tegin siin ja seal suuri vigu. Televiisorist ei paista see küll välja, aga sellel rajal lähevad ka väikesed eksimused kalliks maksma. Siin on väga raske rütmi ja kiirust leida."

Enne olümpiat võttis Dukurs kasutusele ka uue kelgu, kuid sportlase arvates see kuidagi takistuseks pole saanud: "Minu jaoks on probleem peamiselt just libisemisel. Ei tahaks uskuda, et asi on uues varustuses. Kui teeksin perfektseid laskumisi, siis võiksime sellest rääkida, aga hetkel on asi minu enda eksimustes."