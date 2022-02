Autoralli MM-sarja kalendri viimane küsimus on vastust saamas

18.-21. augustiks kavandatud MM-hooaja üheksanda etapi toimumispaik on pikalt lahtine olnud. Esialgu oli peamiseks kandidaadiks Põhja-Iirimaa ralli, aga majanduslikel põhjustel tänavu seal MM-rallit ei toimu.

Nüüd on jäme ots Belgia käes. Ralli korraldajad ootavad Belgia autoliidult ja kohalikelt juhtidelt rahalise toetuse kinnitust ja kui see on käes, tehakse Belgia meedia teatel uudis avalikuks.