DELFI PEKINGIS | Värske olümpiavõitja hakkab kahel järgmisel alal Eileen Gud toetama

Kuna naiste lumelaua rennisõidu finaali järel algas koheselt naiste freestyle-suusatamise pargisõidu esimene treening, siis jälgis finaali pingsalt ka Eileen Gu. Nagu hilisemal pressikonverentsil selgus, siis Kim ja Gu on head sõbrannad ja seetõttu hiinlanna nüüdseks endisele koondisekaaslasele ka häälekalt kaasa elas.

„Nägin, kuidas ta raja ääres karjus ja mind toetas,” sõnas Kim pressikonverentsil. „Eileen on tõeline kullatükk. Mul on olnud rõõm teda tundma õppida ja oleme viimaste aastate jooksul saanud headeks sõpradeks. Olen väga uhke, et oleme sõbrad. Mina saan nüüd kahel järgmisel alal talle kaasa elada.”