Ilvese lootus pole kustunud, tema testitulemused on paremad kui Riiberil

Stuani sõnul on mõlemad kahevõistlejad siiani olümpia karantiinihotellis positiivseid koroonateste andnud, kuid tulemused lähevad paremaks.

"Tema [Riiber] testid on endiselt positiivsed. CT väärtus tõuseb, kuid see on veidi alla 30. Negatiivse testi nõue on 35. Natuke on veel jäänud," sõnas Stuan Norra kullalootuse olukorra kohta eile õhtul Dagbladetile.

"Järgmine võistlus on 15. veebruar. Kuus päeva on veel. Kui me ta paari päevaga välja saame, saab ta veidi rahulikult treenida ja tunnetada, kas keha on konkurentsivõimeline. Kui ei, siis peab ta ootama 17. veebruarini, mil on võistkonnavõistlus," rääkis Stuan.

Norra spordijuht heitis varju ka Ilvese olukorrale. "Tema CT väärtus on 32, nii et see läheneb [negatiivsele]," avaldas Stuan.

Karantiinist pääsemiseks peab sportlane andma kaks järjestikust negatiivset testi, kus CT tulemus on üle 40, või kui karantiinis on veedetud juba vähemalt nädal, kolm piiripealset tulemust, kus CT tulemus on vähemalt 35.

Eesti olümpiakoondise poolt on avaldatud lootust, et Ilves võiks positiivse stsenaariumi korral karantiinihotellist välja pääseda pühapäeval. Samas selles osas garantiid siiski puuduvad. Praegu jätkab Ilves hotellitoas kindla režiimi järgi treenimist.