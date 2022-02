Venemaa iluuisuliit dopinguskandaali sattunud Valijevast: teda ei ole olümpialt eemaldatud

"Ma ei hakka kommenteerima igasuguseid spekulatsioone, mida olen samuti näinud. Meil tekkis kolmapäeval järsku üks ootamatu olukord, millega on seotud juriidilised üksikasjad. Ma ei hakka juriidilist juhtumit kommenteerima, sest see poleks kohane," rõhutas Adams ja lisas, et "potentsiaalne dopingujuhtum on täielik spekulatsioon".