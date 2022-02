Arst selgitas, miks Venemaa iluuisutähe positiivne proov tuli avalikkuse ette alles nüüd

"See aine ei aita sportlast mingil moel. Seda leiti mikrokoguses ainult ühest detsembris antud proovist. Ei varem ega ka hiljem pole seda enam juhtunud. Valijeva andis proovi Lõuna-Koreas. Teda ei mõistetud süüdi, sest ta suutis tõestada, et aine sattus tema kehasse enda teadmata," teatas Matš TV peaprodutsent Vassili Konov.

Venemaa spordiarst Valentin Beljajevski usub, et viivitus on tingitud sellest, et alles nüüd jõuti B-proovi avamiseni.

"Metaboliididel on erinevad avastamisajad. Uriini võidi võtta detsembris, kohe vaadati A-proovi ja praegu B-proovi. Võis juhtuda, et nad vaatasid küll kohe A-proovi, kuid andmed tulid alles nüüd läbi. Teoreetiliselt on see võimalik, kuid ebatõenäoline. B-proovi saab vaadata kuu või kahe pärast. Kui A-proov oli positiivne, siis pidi avama ka B-proovi ja nüüd on see avalikustatud," pakkus Beljajevski väljaandele Sport.