Esmaspäeval tegi venelanna Kamila Valijeva ajalugu. Temast sai esimene naiste üksiksõitja, kes on teinud olümpiamängudel puhta neljakordse hüppe. Tegelikult polnudki see üllatus, et Pekingi olümpia iluuisutamise võistkonnavõistluses Venemaa kuldmedaliteni aidanud nääpsuke tütarlaps sellega hakkama sai. Läbi hooaja on ta oma punktisummaga nihutanud iluuisutamise piire. Seni ilusa muinasjutuna näinud teekond kipub aga ootamatult järsult lõppema. Põhjus võib osutuda karmiks.